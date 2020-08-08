شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتلفزيون الخليج 365 من موقع حادث الدائرى.. وهذه أسماء المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة جديدة عن الحادث المرورى الذى وقع أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وأدى لانقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، حيث أعد التغطية محمد محسوب وتقديم حور محمد.

الدكتور وليد ضيف، مدير إسعاف حلوان، قال من موقع الحادث خلال عملية متابعة نقل المصابين في الحادث إلى المستشفيات، إن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص منهم 2 كدمات فقط و2 حروق وسحجات وغيرها.

وأضاف أن أسماء المصابين هم فتحي رضا فتحي، ويبلغ من العمر 27 سنة ، وعبدالوارث محمد 47 سنة، وبسام أحمد يوسف 28 سنة وإبراهيم على محمد 28 سنة.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لمنطقة وسط البلد بشكل سريع جداً نظراً لقربها من موقع الحادث.

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وحول حالة المصابين ذكر أن الحالات لا تتطلب أي تدخل جراحي، موضحاً أنه تتواجد الآن 7 سيارات إسعاف في موقع الحادث للتدخل في أي حالة طوارئ.

وأوضح، انه تتم الآن عمليات تبريد "تنك" البنزين الذي وقع على الطريق كى لا ينفجر.



تغطية خاصة من تلفزيون الخليج 365 لحادث حريق الدائري

وكان قد صرح مصدر أمنى، أنه صباح اليوم، وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، ما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، أسفر ذلك عن إصابة عدد ( 5 ) أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال المباحث من القبض على سائق السيارة النقل المحملة بالمواد البترولية و المتسبب في حادث انقلابها واشتعال النيران في عدد من السيارت أعلى الطريق الدائرى، وسيتم الاستماع لأقواله في الحادث وأقوال شهود العيان حول الواقعة.