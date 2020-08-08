شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم طبيب الغلابة على ثانى أكبر ميدان فى مدينة الشروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، اسم الدكتور محمد مشالى، على ثانى أكبر ميدان فى المدينة وهو (ميدان الشباب سابقاً)، وذلك تخليدا وتقديرا لإنسانية الطبيب الراحل فى التعامل مع المرضى محدودى الدخل، والذى اشتهر بلقب طبيب الغلابة.

بدوره، نشر مروان مشالى، حفيد طبيب الغلابة، مجموعة صور للميدان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى كتب فى تعليقه عليها: "ميدان الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق".

وفى السياق ذاته، كان قد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالی (طبيب الغلابة) علي الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح مسقط رأسه والتى دفن جثمانه الطاهر بها بناء علي وصيته لأبنائه وذلك تکريما وتخليدا لذكراه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن ما قام به الدكتور محمد مشالي ابن مركز إيتاي البارود من التفاني بالعمل والتضحية وإنكار الذات من أجل خدمة البشرية وعلاج الفقراء مثال يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء.

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وتابع أن طبيب الغلابة لم يبخل بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديا، حيث كان يتقاضی أجرا زهیدا مقابل علاج المرضي وأحيانا بالمجان، حتي أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء والإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

ويشار إلى أنه سبق ونشر مروان مشالى، حفيد طبيب الغلابة صورة قديمة جمعته مع والده وجده الراحل الدكتور محمد مشالى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ليعتمدها صورة لحسابه الشخصى، وفى المقابل تفاعل عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه مع الصورة والذين كثفوا الدعاء بالرحمة للدكتور الراحل محمد مشالى.