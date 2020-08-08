شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا»: تلقينا 700 تظلم من نتائج الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا تلقت 700 تظلم في اليوم الأول.

وأضاف أن المقر شهد تزاحماً في اليوم الثاني، مشيراً إلى أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد .

وأضاف «عزب» انه تم تحديد منفذين احدهما للسيدات وأخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة. مؤكدا على انه يوجد ربط الكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر