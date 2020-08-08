رئيس جامعة القناة تتابع أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليتى التربية و طب الأسنان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، بجولة تفقدية زارت خلالها كليتى التربية و طب الأسنان لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بالكليتين.

وقالت رئيس الجامعة إن طلاب الدبلوم العام بكلية التربية، يؤدون الامتحان فى مادة علم نفس اجتماعى، ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

وتفقدت هجرس امتحانات طلاب الماجستير جزء أول بكلية طب الأسنان حيث أدوا الامتحان فى مادة الإحصاء و الحاسب الآلي.

و شددت رئيس الجامعة على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة أثناء فترة الامتحانات داخل اللجان ووجهت بمراجعة دورية لكل الاستعدادات بشكل يومى قبل وبعد الامتحانات حفاظا على صحة الطلاب والعاملين واعضا ءهيئة التدريس المراقبين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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