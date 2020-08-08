شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية : إزالة 39 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم إزالة (39) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة ( 1 فدان و20 قيراط و17 سهم ) وذلك خلال الفترة من 1/7/وحتى 31/7/2020 ، حيث تم تنفيذ إزالة (29) حالة إزالة فورية بمساحة 22 قيراط و 9 أسهم ، وعدد 10 حالات بمساحة 22 قيراط و8 أسهم وتم تحرير محاضر مخالفات بذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على الرقعة الزراعية وتأكيداً على هيبة الدولة ، مضيفاً بأنه تم التشديد على إدارة حماية الأراضى بإستمرار رصد أي مخالفات للتعدى على الأراضى الزراعية والإبلاغ عنها والتعامل بكل حزم والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة