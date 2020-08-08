شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الفرقة الرابعة بـ«تجارة إنجليزي» في جامعة قناة السويس عبر الخدمة الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تم أعلان أولي نتائج الفرق النهائية عبر الخدمة الصوتية وهي نتيجة كلية التجارة شعبة اللغه الانجليزيه وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق ٥ اغسطس .

وأشار الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة يبلغ اجمالي عدد طلاب الفرقة الرابعة بها ٣٨١ طالب بشعبتي المحاسبة وادارة الاعمال وعدد الطلاب الناجحون ٣٦٧ طالب بنسبة عامة للنجاح 96.3% .



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن توزيع الطلاب الناجحون جاء على النحو التالي ٣٢ طالب حاصلون على تقدير ممتاز و١٦٠ طالب حاصلون على تقدير جيدجدا و١٧١ طالب حاصلون على تقدير جيد و4 طلاب حاصلون على تقدير مقبول وعلما بان عدد الطلاب الحاصلون على مرتبة الشرف بلغ ٩٥ طالب من بين الطلاب الحاصلون على تقدير ممتاز وجيدجدا .

وأضاف الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية انه سيتوالي اعلان النتائج عبر الروابط التالية

لكليات النظام الفصلي

http://stda.scuegypt.edu.eg/

و اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو المرفق



لكليات نظام الساعات المعتمدة

http://scucredit.mans.edu.eg/

و اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو المرفق

