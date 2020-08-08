شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تجرى اختبارات لتأهيل أئمة للتعامل مع «التكنولوجيا الحديثة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع 39 اماماً تابعا لـ11 ادارة فرعية بمديرية أوقاف الاسكندرية، السبت لاختبارات دورة التدريب عن بعد، والتى أقيمت بمركز الثقافة الإسلامية بمسجد الامام محمد عبده .

وأجرى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الاسكندرية، جولة لتفقد أعمال الاختبارات التي شارك فيها الأئمة من الإدارات الفرعية، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والدكتور محمد رجب مفتش عام الوزارة وإيهاب البهي مدير المركز الثقافي.

وقال «خشبة»، إن الدورة أقيمت على مدار أربعة أيام من خلال الفيديو كونفرانس على برنامج zoom،مشيراً إلى أنها تعد خطوة جيدة لتدريب الأئمة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن الأئمة كانوا على وعي جيد من خلال تعاملهم مع هذه الوسائل الحديثة وطالبوا بتكرار تلك الدورات لاستفادتهم الكبيرة والعظيمة منها.

أضاف، أن الدورة تمت في أربع كتب فقهية، هي قواعد الفقه الكلية وفقه بناء الدول والفهم المقاصدي للسنة النبوية والكليات الستة.

الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف فى الاسكندرية يتفقد اختبارات الائمة

الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف فى الاسكندرية يتفقد اختبارات الائمة

الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف فى الاسكندرية يتفقد اختبارات الائمة

الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف فى الاسكندرية يتفقد اختبارات الائمة

الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف فى الاسكندرية يتفقد اختبارات الائمة