شكرا لقرائتكم خبر عن «حدث انفصال بينها».. «إسكان القليوبية» توصي بإزالة طوابق مخالفة بـ7 عمارات ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لجنة مديرية الإسكان بالقليوبية المكلفة بفحص برج من 11 طابقا في مدينة بنها، وبعض العقارات المجاورة له، بعد أن اشتكى سكان البرج من وجود تصدعات وتشققات بجدرانه وتم إخلاءه من السكان تماما؛ أن بنفس المنطقة الموجود بها البرج توجد 7 عقارات حديثة الإنشاء جميعها ملاصقة لبعضها البعض إلا أنه حدث انفصال بين 4 عمارات من جهة و3 من جهة أخرى.

وكشفت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، أن هناك 4 عمارات منها حاصلة على ترخيص بـ 7 أدوار، إلا أن اصحابها خالفوا التراخيص ووصل الارتفاع لـ 13 دور، كما أن البرج محل الشكوى كان حاصل على ترخيص بـ6 أدوار إلا أن القائمين عليه خالفوا التراخيص وتم الارتفاع 11 دور، وكذلك عمارة أخرى كانت حاصلة على ترخيص بـ 5 أدوار ووصل الارتفاع بها إلى 8 أدوار.

واكد «العمرى» أن اللجنة الهندسية أوصت في تقريرها بسرعة إزالة الأدوار المخالفة بالعقارات الـ 7 حفاظا على أمن السكان وسلامتهم، كما أن غالبية الأدوار بتلك العمارات غير مأهولة بالسكان، وأن الارتفاعات التي تمت بالمخالفة للتراخيص تسببت في حدوث انفصال بين تلك العمارات.

كان رئيس مدينة مدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة قرر إخلاء عقار مكون من 11 طابقا من سكانه بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار وإخلاء سكانه إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.