شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق الكائن بمعامل الحاسبات بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أمام مبنى الإدارة العامة للجامعة، طلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي لتسجيل الحجز لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية النوعية بشعبتيها «الفنية، الموسيقية» والتربية الرياضية بنين وبنات، والتي تستمر حتى 20 من شهر أغسطس الجاري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال عبدالعزيز صبري عبدالعزيز، المشرف العام على مكتب التنسيق بالجامعة، إنه يتم استقبال الطلاب لتسجيل بياناتهم داخل ثلاثة معامل مخصصة للتنسيق ويستمر العمل بها من الساعة 9 صباحا حتى الـ3 عصرا يوميا وتيسيرًا على الطلاب تم توفير عدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب للاسترشاد في إدخال البيانات والرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم من خلال مكتب الاستقبال المخصص لذلك.

وأضاف أنه تمت تهيئة المكان قبل البدء في تسجيل البيانات بوقت كافٍ، حيث تم فتح 3 معامل مجهزة من بينها معملان أساسيان وآخر اختياري في حال زيادة الإقبال، بكل معمل 30 جهاز حاسب ألي لاستقبال الطلاب على مدار الأيام المقررة للتقدم من خلال تعليق بانرات ولوحات إرشادية للطلاب بالإضافة إلى إمداد المبنى بعدد من أفراد الأمن لتنظيم الدخول والخروج، فضلا عن تزويد المعامل بعدد من الإداريين والمختصين بشؤون التعليم للرد على كافة الاستفسارات لدى الطلاب وأولياء الأمور.