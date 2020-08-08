شكرا لقرائتكم خبر عن إحكام الرقابة المرورية ومواجهة الإشغالات.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان مع مدير الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمدير الأمن، اللواء مصطفى عبدالفتاح، بمقر ديوان عام المحافظة، وتناول الاجتماع التأكيد على إحكام الرقابة المرورية في مدينة أسوان ومختلف مدن المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار مركبات التوك توك والتروسيكل، وأيضًا الموتوسيكلات للحد من الفوضى والحوادث المرورية.

وشهد الاجتماع التأكيد على مواجهة ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والشوارع الرئيسية وهو الذي يحتاج إلى تكثيف حملات الإزالة بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشرطة المرافق، فيما تم التنسيق لاستكمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ ١٦ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم الاجتماع بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التشديد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.