شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية الأعلي إقبالاً علي طلبات التصالح.. وتحصيل 255 مليون جنيه حتي الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أن محافظة المنوفية هي الأولى على مستوي الجمهورية في نسبة الإقبال على طلبات التصالح والعوائد المحصلة منه.

جاء ذلك خلال عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً على رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد، حيث إستعرض رسماً بيانياً أوضح فيه أعلي وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات المقدمة وتحصيل جدية التصالح، وأكد الوزير على أن محافظة المنوفية هي أعلي المحافظات إقبالاً على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على أن جملة العوائد المحصلة في ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 255 مليون جنيه حتي الآن، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 98 ألف 425 طلب، مشيراً إلى إستمرار تلقي طلبات المواطنين الجادين في تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وتحصيل مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بنسبة الـ 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة وفقاً للقانون.

وأشاد محافظ المنوفية بوعي المواطن المنوفي وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداّ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.