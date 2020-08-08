شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة فارقة في مسار الديمقراطية والاستقرار، والمشروع الوطني للدولة المصرية الذي يحمله الرئيس الوطني المخلص عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن مجلس الشيوخ يمثل مفردة مهمة ومصيرية في هذه الفترة، وهو خط دفاع جديد عن الوطن يؤازر قيادته وجيشه، وهو طرح جديد من شعب يؤمن بوطنه ويحارب من أجل مستقبله؛ من خلال قامات وطنية تحمل العديد من الخبرات في كل المجالات.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة من عمر الوطن، مناشدًا جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي.

ووجه رشاد رسالة للشعب المصري، قائلًا: «لا تتوانوا في صنع هذا الحدث العظيم والمشاركة في اختيار من يمثلكم في مجلس الشيوخ.. اختاروا من ترونه أصلح وفق مقتضيات مجلس الشيوخ واختصاصاته، فلنتعالى جميعًا عن المصالح الشخصية وهموم الدوائر الانتخابية الصغيرة لنحمل هم الوطن».

وتابع: «بنا وبكم سويا سنبني مصر وسنصد عنها كيد الحاقدين ونحمى أمنها القومى في كل العالم، ونقدم كل الدعم لرئيسنا السيسي الذي يحمل هموم الوطن على كتفه ويبذل قصارى جهده للنهوض به.. اشحذوا الهمم في الأيام القادمة لنكون معاول بناء لمستقبلنا.. دافعوا عما عاهدنا أنفسنا وقيادتنا عليه أن نكون جنودًا للوطن في كل معاركه من أجل النهوض والتقدم».

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