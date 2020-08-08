شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1578 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بالمنوفية في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بشن عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى 2020، في إطار التعاون الدائم والبناء بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

أسفرت الحملات عن تحرير (1578) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة بإجمالى مضبوطات (344،559) طن مختلفة الأصناف، منها (72) قضية في مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية، (31 ) قضية في مجال الرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة الغير مرخصة من قبل الدولة وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن تحرير (60) قضية حيازة وعرض وبيع لحوم بلدى بأزيد من السعر المعلن عنه، (140 ) قضية بيع مطهرات طبيه بأزيد من السعر الرسمى (محلات مستلزمات طبية)، (91) قضية بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمى محلات تجارية، (456 ) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (329 )بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، (162 ) قضية لعدم وجود شهادة صحية، (111 ) قضية إنتاج خبز نقص وزن، (22 ) قضية عدم نظافة عجين و(4) لعدم تواجد المدير المسؤول بالمخابز، (100 ) قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بتنفيذ (157 ) حكم وتحصيل 23 ألف و600 جنيه غرامات .

ومن جانبه، شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.

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