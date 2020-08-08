شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت محافظة الأقصر جميع المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم تجهيز اللجان الفرعية بكل مقر، بجانب تجهيز غرفة بها نوافذ حديدية لوضع صناديق الاقتراع بداخلها فى نهاية اليوم الاول وتوافر بوابات التعقيم بها.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 6 لجان، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.