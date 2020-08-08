شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكرم 8 من قدامى مديرى مديرية الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، 8 من قدامي مديري مديرية القوي العاملة بالإسكندرية الذين بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الماضية، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المديرية، والتي أطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذلوه من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملهم.

وقدم وزير القوي العاملة شهادة تقدير لكل من وكلاء الوزارة مديري المديرية السابقين وهم : عادل الدوياتي، والكيميائي ماهر شلتوت ، ومحمد السيد ، ومحمد أبو حليمة ، ومحمد سعد ،وأسم المرحوم محمد قنديل، وباتعة محمد ، ومجدي سعد .

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كما كرم الوزير أسرة المرحوم محمد قنديل، وأسرة المرحوم رياض عبد الحميد بالإدارة العامة للرعاية، فضلا عن تكريم فريق عمل مركز المعلومات القائمة علي منظومة الحوسبة بالمديرية وتسلمها عنهم محمد كمال مدير المركز.