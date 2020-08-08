شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد مساكن السودان لتغيير شبكة الصرف الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، منطقة عشش السودان بحى الدقى لمتابعة أعمال تغيير شبكة الصرف الصحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واستجابة لما نشره ”الخليج 365”.

والتقت نائب محافظ الجيزة المقاول المسند إليه أعمال تغيير شبكة الصرف الصحي حيث طالبته بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وكان برفقتها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى.

وكان ”الخليج 365” رصد غرق مساكن السودان بحى الدقى فى الصرف الصحى، حيث زار ”الخليج 365”، سكان المنطقة بعد افتتاح المرحلة الثانية، لنكتشف غرقها فى الإهمال، على الرغم من احتفال الدولة بما تم إنجازه فى ملف تطوير العشوائيات.

وقال أحد سكان المنطقة، رفض ذكر اسمه، إنه رغم بناء المساكن وإعطائها للسكان لم يهتم أحد بمشاكلنا، قائلا: كأننا لا نتبع الحى والمنطقة تغرق دائما فى الصرف والعمارات آيلة للسقوط بسبب مياه الصرف الصحي المتراكمة خلفها.

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وأضاف ساكن أخر، لـ ”الخليج 365”، أنه لا أحد يجمع القمامة من المنطقة والدليل على ذلك ما حل بالمكان، بالإضافة إلى الحشرات المنتشرة بسبب الصرف والقمامة، مطالبا محافظ الجيزة بالاهتمام بالسكان وتوفير الخدمات للمنطقة كباقى شوارع حى الدقى.

وكانت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعلنت إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحى الدقى وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقى الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الانفاق.