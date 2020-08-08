شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بـ 1046 لجنة فرعية و541 مركز انتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا لمتابعه الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومى 11 و 12 من الشهر الجارى فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب .

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية، لافتا أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي.

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كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ حيث سيتم نشر 167 سيارة اسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها .

أكد المحافظ على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة الى جانب الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى فى توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية وظهور محافظة الجيزة فى هذا العرس الديمقراطى بالصورة اللائقة .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة فى العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التى تحققت على أرض مصر مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها فى انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .