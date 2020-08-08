شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية تبلغ أعضائها بتعليمات مجلس الوزراء حول "تحليل كورونا" للقادمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الغرف السياحية أعضائها بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول للأراضى المصرية، باستثناء الثلاث محافظات الساحلية المسموح لها استقبال السياح.

وقالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى بيان لها، أن القرار ينص على حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الأراضي المصرية.

ويستثني من هذا القرار السائحون القادمون إلى مطارات شرم الشيخ، طابا، الغردقة، مرسى علم ومطروح على أن يحظر نقل السائحين براً أو بحراً أو جواً إلي باقي محافظات الجمهورية دون ما يفيد إجراء التحليل قبل 72 ساعة من التنقل.

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وكذلك أبلغت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر اعضائها بالقرار من خلال منشور رسمى يحمل نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، مطالبه اعضائها بالالتزام بعدم انتقال السياح خارج المحافظات السياحية.

وتضمن القرار أيضا حظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح القرار أن ذلك فى إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية. وأكد القرار أنه سيتم توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها بالقوانين واللوائح لأى شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية والضوابط التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء.