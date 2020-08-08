شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى نفسى: هناك مؤامرة مدروسة لتغيير الشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن المجتمع المصرى "مجتمع نهرى" يتميز بالبساطة والحب والمودة وينبذ العنف، ولكن هناك تغيرات مستهدفة للقضاء على طبيعة الشعب المصري المسالم.
وشدد استشارى الطب النفسي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" مع الإعلامي محمد الشاذلي، على ضرورة التصدي للعنف الأسرى.
وأشار إلى أن هناك مؤامرة متعمدة ومدروسة لتغيير الشخصية المصرية بعملية ثقافية دخيلة، معتبرًا أن يناير 2011 كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" حيث أظهر سلبيات المجتمع المصري.
كما استنكر ضرب الرجال لزوجاتهم أثناء الخلافات الزوجية، قائلًا إن ظاهرة الضرب وسط الأسر ثقافة مختلفة عن ثقافات المجتمع المصري.
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