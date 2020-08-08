شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر طالب ثانوية عامة: سألتحق بـ"الحقوق".. وهحضر ماجستير ودكتوراه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد المعطي، أكبر طالب بالثانوية العامة "55 عامًا"، إن سبب نجاحه هو تحديد أهدافه بالحياة، موضحا أنه لم يتوقف رغم الكلمات أو سخرية الآخرين.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "ten"، إنه طالما كان يحلم بالالتحاق بكلية الحقوق، وتحضير الماجستير والدكتوراه، مضيفًا" هعمل كدا حتى لو أصبح عمرى 90 عاما".
وأشار إلى أن الروح الإيجابية اكتسبها من وعي الدولة الحالي وتركيزها على التعليم، لافتا إلى أن الشباب الآن أمام فرصة ذهبية في ظل أدوات التعليم والتكنولوجيا المتاحة.
وذكر أنه قبل نجاحه بالثانوية العامة كان خريج معهد الفني الصناعي منذ أكثر من 35 سنة، ويعمل الآن بمجال التجارة، مستطردًا: "ابنتي هي التي شجعتني على الالتحاق بالثانوية العامة، ومديري المدرسة دُهشوا عندما ذهبت لتقديم أوراق التحاقي بالثانوية العامة".
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