شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تربية نوعية عين شمس: 45 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن الكلية استعداد أتم استعداد لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بالكلية بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية .

وأضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح للطلاب موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات والأدوات التى يجب توافرها من الطلاب المتقدمين الاختبارات .

وأكد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال استقبال الطلاب المتقدمين للاختبارات من كشف حرارى ومنع دخول أى طالب بدون كمامة فضلا عن تعقيم اللجان بين الحين بين كل لجنة .

وأشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إلى أن الكلية تستقبل اليوم السبت فى أول أيام الاختبارات 30 طالبا بالتربية الفنية و15 بالتربية موسيقية.

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وانطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.