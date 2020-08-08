شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استمرار صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس، حيث أشارت إلى استمرار الصرف لأى شخص تخلف عن صرف معاشه في المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تذليل أى عقبات تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس ابتداء من 23 يوليو الماضى.

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وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم 23 يوليو الماضى من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فتم الصرف لهم 26 و27 يوليو الماضو من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.