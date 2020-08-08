شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى يزور المتحف الكبير ويبحث مشاركة بلاده فى حفل الافتتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، نوكي ماساكي السفير الياباني في القاهرة، حيث تساهم اليابان (مؤسسة الجايكا) في أكبر قرض لمشروع سياحي ثقافي على مستوى العالم، بفائد بسيطة وعلى سنوات طويلة، وذلك في إطار استكمال التعاون المصري الياباني المشترك، والاطلاع على آخر مستجدات مشروع المتحف المصري الكبير.

وأكد بيان للمتحف ان النقاش تطرق إلى قيام السفير نوكي ماساكي بطرح الأفكار وسبل التعاون والمشاركة حول الأسلوب الأمثل لإدارة أكبر صرح سياحي ثقافي على مستوى العالم، كما تطرق إلى كيفية مشاركة الجانب الياباني في فاعلية الافتتاح المرتقب.

وانتهى اللقاء بتفقد المشروع، ومشاهدة تنفيذ أول ميدان لمسلة معلقة في العالم، وكذلك مشاهدة إنشاء متحف مراكب الملك خوفو. ووصل الخميس إلى أرض الوطن تمثالين ملكيين ضخمين كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بالولايات المتحدة الأمريكية، ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير. وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذين التمثالين تمت عودتهما بعد موافقة مجلس الوزراء وسوف يتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير .

وأشار إلى أن التمثالين كانا ضمن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية، وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن، ويضم المعرض 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ان التمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي 5 أمتار.

ويصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسري للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه، أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف وتاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.

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