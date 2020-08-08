شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع اختبارات القدرات بالفنون الجميلة في الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، وبرفقته الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أداء طلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة التابعة للجامعة والكائنة بالزمالك.

وأكد الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ"الخليج 365" على انتظام اختبارات القدرات بأغلب الكليات التابعة للجامعة، والتى انطلقت فيها اختبارات القدرات اليوم، موضحا أن هناك بعض الكليات ستبدأ اختبارات القدرات غدا الأحد مثل الفنون التطبيقية.

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وتابع رئيس جامعة حلوان خلال الجولة التفقدية، تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل اللجان، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى وكذلك المسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الاختبارات.