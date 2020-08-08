شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: قانون لمد تقديم طلبات المنازعات حتى 31 ديسمبر ونستهدف 30 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم حل أكثر من ٣٠ ألف منازعة خاصة بالضرائب.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" مع الإعلامي محمد الشاذلي، أن هناك منازعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب في المحاكم تتخطى 5 سنوات، وكان من الضروري صدور قرار بقانون إنهاء المنازعات.

وأوضح أن لجنة المنازعات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين الممول أو المسجل ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه تم حل 22642 منازعة خاصة بالضرائب المصرية المتعلقة بالدخل والقيمة المضافة و 7490 ضرائب عقارية، وتم تحصيل 30 مليار و 276 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المنازعات المتبقية قد تصل حصيلتها لـ 30 مليار جنيه، مضيفًا أن هناك قانونا سيصدر قريبًا لمد الأجل لتقديم طلبات المنازعات حتى 31 ديسمبر، والقانون في مجال الاعتماد.