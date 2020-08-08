شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. بدء الصمت الانتخابي.. وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها بدء الصمت الإنتخابى بانتخابات مجلس الشيوخ.

حيث بدأ في تمام الساعه 12 ظهر اليوم السبت، الصمت الانتخابي للمرحلة الأولي من أول انتخابات مجلس للشيوخ، وذلك بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

الطائرة الثانية من الجسر الجوى الإغاثى المصرى تصل بيروت

وصلت صباح اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته الدولة المصرية بصورة عاجلة، دعما للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وتحمل الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بحضور سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي.

الحكومة: تراجع ملحوظ فى عدد الشكاوى الخاصة بالاشتباه أو الإصابة بكورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو2020.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة، والتفاعل السريع مع الشكاوى والاستغاثات الطبية على وجه الخصوص، خاصة لمصابي فيروس كورونا، في هذه الآونة، موجها الشكر لجميع الجهات الطبية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.

مصر الطيران تسير 34 رحلة دولية تقل 3500 راكبا إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، رحلاتها إلى 34 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، بيروت، بغداد، تونس، لندن، أثينا، باريس، نيويورك، إسطنبول، روما، جنيف، أمستردام ، فرانكفورت، بروكسل، برلين، فيينا ، ميونخ، البحرين، الشارقة، نيروبي، الخرطوم، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى ميلانو ، أبو ظبي ، دبي، و رحلات استثنائية إلى الرياض، جدة، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى اسوان، ورحلتين جويتين، إلي شرم الشيخ، و الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .

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المرور: حادث تصادم تسبب فى انقلاب سيارة نقل مواد بترولية وتفحم 7 سيارات

صرح مصدر أمنى، أنه صباح اليوم، وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، مما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، أسفر ذلك عن إصابة عدد ( 5 ) أشخاص ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .

التعليم العالى: نجاح الطالب باختبارات القدرات لا يعنى الالتحاق بالكلية

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، أن اجتياز ونجاح طلاب الثانوية العامة فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ، لا يعنى التحاق الطالب بالكلية .

وأوضح السيد عطا فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن الالتحاق بالكلية بعد اجتياز اختبارات القدرات مرتبط بحصول الطالب على النسبة المئوية المؤهلة للالتحاق بالكلية وهى التى سيتم تحديدها مع انطلاق مرحلة التنسيق .

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 82% والعظمى 36 درجة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض طفيف بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء .

الهجرة: التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج عبر البريد السريع فقط

تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت فى الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب فى السفارات بدلا من البريد السريع.

ويبدأ تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الأحد 9 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 10 أغسطس، وذلك فى الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة