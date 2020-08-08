الطائرة الثانية من الجسر الجوى الإغاثى المصرى تصل بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته الدولة المصرية بصورة عاجلة، دعما للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
وتحمل الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بحضور سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي.
ويشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي جرى إطلاقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التي لحقت به، 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء وألواح زجاجية لإعادة الإعمار.
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