شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات تلفزيون الخليج 365: بدء اختبارات القدرات وارتفاع جديد بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، اليوم السبت، موجزًا للخدمات من إعداد محمد محسوب، وتقديم حور محمد، واستعرض الموجز أهم وأبرز أخبار الخدمات على مدار اليوم.

انطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ومنها كليات الإعلام، والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وكليات التربية.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى 20 أغسطس، على أن تنطلق بعدها المرحلة الأولى للتنسيق، بعد اعتماد الجدول الزمنى بالاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات المقرر له بعد منتصف أغسطس الجارى.

وبدأ اليوم الصمت الانتخابى لانتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما، بدأت 26 يوليو الماضى وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).

وانتهت كنترولات الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال أيام، حيث تبدأ أعمال الدور الثانى يوم 12 سبتمبر القادم.

وبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 85 ألف طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و 43 ألف طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام حوالى 128 ألف طالبًا وطالبة.

Advertisements

وتقبل أكاديمية الشرطة أوراق خريجي الهندسة للتقديم بها لهذا العام، وذلك حتى يوم 3 سبتمبر المقبل من خلال مكتب تنسيق القبول بالكلية.

والتخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة من خريجي الهندسة تتمثل في خريجي كلية الهندسة "نظام 5 سنوات" للحاصلين على بكالوريوس، تخصص حاسبات "ذكور واناث"، وتخصصات "اتصالات والكترونيات ومكيانيكا قوى وكهرباء قوى ومكيانيكا سيارات ومكيانيا انتاج وهندسة طبية وعمارة وبحرية ومدني" ذكور فقط.

فيما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، اليوم السبت، عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة.

وأكد المركز في بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الصوب الزراعية، وعمارات التشيد والبناء وذلك يوم السبت بدأ من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة

وإلى ختام موجز الخدمات ومن أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعاً بدرجات الحرارة حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % ..

ويشهد الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات،وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.