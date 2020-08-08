سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" كرهاً عن قائديها.

تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بقيام ثلاثة مجهولين بالتعدي على (سائق "توك توك" - مُقيم بدائرة القسم) بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالرقبة حال استقلالهم مركبة "التوك توك" قيادته، ومحاولتهم الاستيلاء عليها، ولدى استغاثته بالمارة هربوا خشية ضبطهم.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة ( 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" كرهاً عن قائديها، وأقروا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.