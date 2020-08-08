الداخلية: سقوط لصوص أغطية الغرف الخاصة بكابلات شركة اتصالات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحي ببورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عاطلين - مقيمين بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، وبحوزتهما 2 غطاء غرفة مؤمنة خاصة بكابلات بإحدى شركات الاتصالات. وبمواجهتهما أقرا بالاستيلاء على المضبوطات، بغرض بيعها والاستفادة من قيمتها المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد إجراءات التأمين على جميع المعابر.

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