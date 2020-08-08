ضبط عاطلين سرقا خطوط المواد البترولية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم، من ضبط (عاطلين – مقيمين بالقاهرة - لأحدهما معلومات جنائية) حال خروجهما من مدق جبلي بالمنطقة بسيارة نقل مزودة بتنك قيادة أحدهما ، مُحمل عليها كمية من المواد البترولية "سولار".

وقاما بالاستيلاء عليها من إحدى المناطق بالخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.