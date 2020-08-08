حملات أعلى الطرق السريعة تحرر 4368 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1189 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و247 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و55 مخالفة موقف عشوائي، و40 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .