الأمن العام ينفذ 77 ألف حكم قضائي ويصادر 228 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 228 قطعة سلاح ناري، و260 قضية مخدرات، وتنفيذ 77795 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و429 دراجة نارية مخالفة، و22007 مخالفة مرورية، وفحص 116 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.