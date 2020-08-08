التفاصيل الكاملة.. مصدر أمني يعلن إصابة 5 أشخاص في حادث دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني، أنه صباح اليوم السبت، وقع حادث مروري أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

وأضاف المصدر، أنه انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وأوضح المصدر، إلى أنه أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

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