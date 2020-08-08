2000 جنيه بالزمالك وجاردن سيتي.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بغرب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي غرب القاهرة ويضم الزمالك وجاردن سيتي وجزء من شارع معروف على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ):

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 2000 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب):

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تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1600 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1800 جنيه للإداري و1200 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج):

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1300 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

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