خدمة متميزة للمواطن.. مدبولي يتابع ما أنجزته "الشكاوى الحكومية" مع الاستغاثات الطبية في يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة وتفاعلًا سريعًا مع الشكاوى والاستغاثات الطبية على وجه الخصوص؛ خصوصًا لمصابي فيروس كورونا، في هذه الآونة، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الطبية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو2020.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة استقبلت ورصدت 10970 شكوى وطلبا واستغاثة وبلاغا واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح الرفاعي أنه قد استمر للشهر الرابع على التوالي الربط الإلكتروني للخط الساخن لوزارة الصحة (105) المخصص لاستقبال مكالمات المواطنين الخاصة بالاستفسارات والخدمات المقدمة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي (15311) لتقديم الاستشارات الطبية، والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة لصالح المواطنين وبما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى وتقديم الاستشارات الطبية، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأي منها، وتوجيهه لتحقيق استفادته من الخدمات الأخرى المتاحة على هذه الخطوط خلال نفس المكالمة.

وأشار مدير المنظومة إلى أن شهر يوليو شهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا من 16564 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي إلى 4620 شكوى خلال شهر يوليو تضمنت بلاغات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات، ومسحات، وطلب تقديم بعض الخدمات والإجراءات الوقائية، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا ومنها (مرضى الفشل الكلوي - أمراض الكبد - القلب- أمراض السكر- أمراض الضغط).

وأكد الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماماً كبيرا لهذه الشكاوى والبلاغات لسرعة حسمها وتقديم الخدمة المناسبة لكل منها بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه كان من بين الشكاوى المسجلة خلال شهر يوليو عدد 482 شكوى تطلبت تدخلا سريعا خلال الشهر في العديد من التخصصات الطبية الأخرى منها جراحات عامة وتخصصية مثل (جراحات العيوب الخلقية بالقلب – الصدر – الجهاز الهضمي العلوى والسفلى – والحجاب الحاجز وكذلك جراحات عيوب خلقية بالكلى والجهاز البولي)، بالإضافة إلى جراحات التجميل للوجه والفكين وجراحة القلب والصدر للكبار وجراحة العظام وجراحات الأورام، وعلاج مرضى الأورام، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات بمختلف التخصصات، وعلاج إصابات حوادث الطرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، وتضمنت الجهود التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتضمنت أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي.

واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية أبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي، ومن بينها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يطلب سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعمه.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى ابنته عمرها 10 أيام من انسداد في الشعب الهوائية وتضخم بالشرايين الرئوية وثقوب بالأذينين بالقلب ونقص في نمو البُطين الأيمن للقلب بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، وانسداد في المريء والبلعوم وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل تحت إشراف فريق من استشاريين جراحة القلب والصدر والجهاز الهضمي المتخصصين بتصليح العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة، وعمل وصلة بين القصبة الهوائية والبلعوم

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كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة أسيوط يعاني شقيقه، عمره 54 عاماً، قصور بشرايين القلب مع تدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وإجراء عملية قلب مفتوح.

فضلاً عن استقبال شكوى من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله، عمره 3 سنوات من عيوب خلقية بالقلب ويحتاج إلى تدخل جراحي بالقلب، بالإضافة إلى نقص بعظام الجمجمة وموجود بإحدى المستشفيات غير متوفر بها سرير رعاية أطفال، فتم التنسيق مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال وإجراء التدخل الجراحي اللازم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفل.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله عمره 3 أيام فتاق وانشطارًا في الحجاب الحاجز ودخول الأمعاء على الصدر.

كما تضمنت الحالات التي استجابت لها المنظومة، استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعاني ابنته عمرها 3 أيام من عيوب خلقية.

إلى جانب استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعاني والدته عمرها 70 عاماً، إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتهابا حادا بالرئة.

وأيضاً استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة الشرقية تعاني شقيقتها عمرها 41 عاماً، أوراما منتشرة في الفخذ والحوض والعظام والرئة مع تدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم، ومتواجدة بطوارئ أحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر به التخصص.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني نجله عمره سنتين من استرواح هوائي وتجمع دموي بالبطن، مع تدهور شديد في درجة الوعي وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة سقوطه من علو وتم تركيب أنبوبة صدرية.

بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة أسوان تعاني والدته عمرها 60 عاماً فشلا كلويا حادا وإصابتها بفيروس كورونا.

فضلاً عن استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الغربية يعاني نجل عمه، عمره 25 عاماً شرخا بالجمجمة وكسرا بالذراع اليمنى وكسرا بالقدم اليسرى، وغيبوبة عميقة وخللا في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم وفشل بوظائف التنفس، نتيجة تعرضه لحادث سير وإصابته بفيروس كورونا.