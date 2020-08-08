قبل نهاية المهلة.. تعرف على أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين.
ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.
وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي منشأة ناصر على النحو التالي:
أولًا.. منطقة (أ):
تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي.
ثانيًا.. المنطقة (ب):
تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و700 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و300 جنيه للصناعي.
ثالثًا.. المنطقة (ج):
تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و500 جنيه للتجاري و300 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي.
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