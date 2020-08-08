الكنيسة: قداسات يومية طوال صوم العذراء.. والاكتفاء بالنهضة المسائية "أونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تحتفل هذه الأيام بصوم العذراء الذي يأتي هذا العام في ظروف مختلفة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح حليم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن جميع الكنائس على مستوى الجمهورية ستقيم قداسات طوال أيام الصوم في الصباح الباكر، كما تقيم بعض الكنائس أكثر من قداس يوميًّا؛ لضمان مشاركة أكبر قدر من المصلين.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه من المعروف أن الكنائس تقيم نهضة روحية في المساء طوال أيام الصوم، حتى عيد العذراء؛ ولكن هذا العام ونظرًا للظروف القائمة بسبب أزمة فيروس كورونا، سيتم إلغاء النهضات الروحية في الكنائس والاكتفاء ببثها عبر تطبيق zoom، أونلاين، لأبناء الكنائس بالتنسيق مع كهنة تلك الكنائس.

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ونظم دير درنكة بأسيوط، مساء أمس، "زفة للعذراء" برئاسة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، في حضور الشمامسة فقط مع عدم مشاركة المصلين، مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، ترأس الأنبا يوساب الأسقف العام لمحافظة الأقصر وتوابعها، فعاليات بدء أول صلوات عشية نهضة صوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالأقصر؛ حيث تقدم الأسقف بعض كهنة وشمامسة الكنيسة، وذلك وسط الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وبدأت أمس الجمعة 7 أغسطس 2020، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم العذراء والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يوماً وينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم؛ حيث تقيم بعض الكنائس القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالًا بالعذراء مريم، مع الالتزام بالإجرءات الوقائية والتسجيل المسبق للحضور والمشاركة في النهضات داخل الكنيسة.