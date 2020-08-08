أخبار مصر | وزير الإعلام يشارك في ندوة "الخطاب الإعلامي خلال أزمة كورونا" بـ"إعلام القاهرة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام يشارك في ندوة "الخطاب الإعلامي خلال أزمة كورونا" بـ"إعلام القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ندوة إلكترونية عبر منصة "زووم" بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا: ما لها وما عليها"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتبدأ فعاليات الـWebinar بجلسة افتتاحية يعقبها جلستين، الأولى عن ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا، والثانية عن الإعلام الرقمي وجائحة كورونا.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفي، عميدة كلية الاعلام، والدكتورة هبة الله السمري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتستضيف الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم العربي منهم الدكتورة مني الحديدي، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الصحافة والعميد الأسبق للكلية، والدكتور خلف الطاهات، عميد كلية الاعلام جامعة اليرموك بالأردن، والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق للكلية.

Advertisements

كما يحضر كل من الدكتور عصام نصر، عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور حسين أمين، أستاذ الاعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل جابر، الأستاذ المساعد بجامعة Wisconsin بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يتحدث بالندوة عدد من الخبراء والإعلاميين، منهم الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قناة الحياة ورئيس تحرير برنامج الحياة اليوم، والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، وعبد الرحمن هزاع، رئيس هيئة الاذاعة والتليفزيون السعودي سابقا، وتغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، وحسن حبيب، مقدم البرامج ونائب مدير قنوات دبي الرياضية، والدكتور عبد الله المغلوث، مدير مركز التواصل الحكومي السعودي، وماضي الخميسي، الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي، والدكتور عبد المحسن لافى الشمري، مدير الوكالة الدولية للإعلام ورئيس منتدي الكويت الدولي للحوار، وبركات الوقيان مستشار إعلامي ومقدم برامج كويتي.

يناقش ضيوف الندوة خلال الجلسة الأولى الممارسات الإعلامية للإعلام التقليدي خلال جائحة "كورونا" من خلال موضوعات مثل المسؤولية الأخلاقية للإعلام خلال الأزمات، ودور الإعلام فى مواجهة الشائعات والاخبار المفبركة، واحترام خصوصية الأفراد وتجنب خداع المصادر، واحترام المعايير المهنية لكتابة وتغطية الأخبار والإعلام التقليدي بين البحث عن الإثارة واحترام أخلاقيات المهنة.

أما الجلسة الثانية، فتناقش دور الإعلام الرقمي خلال جائحة "كورونا"، وتوضيح استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي كساحة لنشر الشائعات والخرافات والأخبار المفبركة أو لنشر أفكار عنصرية والتنمر بفئات معينة، وتتناول الجلسة أيضًا دور مواقع التواصل بين تخفيف وطأة العزل المنزلى وزيادة القلق والهلع ً والخوف بين الناس، هذا الى جانب انتهاك حقوق الإنسان واختراق خصوصيته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.