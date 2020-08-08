أخبار مصر | جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت تغادر مطار القاهرة إلى مثواهم الأخير

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت تغادر مطار القاهرة إلى مثواهم الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل أهالي وأسر جثامين ضحايا تفجير مرفأ بيروت بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، في طريقهم إلى مثواهم الأخير بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم.
في قرية البضائع بمطار القاهرة، بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجميع.
وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، الذين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.