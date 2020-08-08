شكرا لقرائتكم خبر عن بتدابير احترازية ضد الوباء.. «تربية العريش» تواصل امتحانات الفرقة النهائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل طلاب الفرقة النهائية لسنة التخرج في كلية التربية بجامعة العريش امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات احترازية مشددة، منعًا لانتقال العدوى بفيروس كورونا.
وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد الكلية، هدوء وانتظام الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظي الامتحانات ومسؤولي اللجان والكنترول، مشيرًا إلى توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كل احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد سلمي أرناؤط، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تتم على فترتين: صباحية ومسائية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية عام والتعليم الابتدائي ورياض الأطفال، حيث يؤدي الطلاب في الفترة الصباحية الامتحانات لأقسام الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والاجتماع، وفي الفترة المسائية لقسمي التربية الخاصة ورياض الأطفال، مشيرا إلى مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب ومسؤولي الامتحانات في كل اللجان، وكذا مراعاة القواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقًا للاشتراطات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,147
-
تعافي
50,553
-
وفيات
4,971
كانت هذه تفاصيل خبر بتدابير احترازية ضد الوباء.. «تربية العريش» تواصل امتحانات الفرقة النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.