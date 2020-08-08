شكرا لقرائتكم خبر عن بتدابير احترازية ضد الوباء.. «تربية العريش» تواصل امتحانات الفرقة النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الفرقة النهائية لسنة التخرج في كلية التربية بجامعة العريش امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات احترازية مشددة، منعًا لانتقال العدوى بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد الكلية، هدوء وانتظام الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظي الامتحانات ومسؤولي اللجان والكنترول، مشيرًا إلى توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كل احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد سلمي أرناؤط، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تتم على فترتين: صباحية ومسائية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية عام والتعليم الابتدائي ورياض الأطفال، حيث يؤدي الطلاب في الفترة الصباحية الامتحانات لأقسام الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والاجتماع، وفي الفترة المسائية لقسمي التربية الخاصة ورياض الأطفال، مشيرا إلى مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب ومسؤولي الامتحانات في كل اللجان، وكذا مراعاة القواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقًا للاشتراطات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا.