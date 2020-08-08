شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيسي الأمن الوطني والقومي.. محافظ دمياط تراجع خطة الاستعداد للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، اجتماعًا ضم اللجنة العليا لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، بحضور اللواء خالد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، واللواء إسماعيل فايد، رئيس فرع الأمن الوطني، والعقيد محمد مطاوع، رئيس فرع الأمن القومي، والعقيد سعيد عبدالخالق، وعدد من ممثلي عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة العليا

محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة العليا

واستعرضت المحافظ جهود المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق «الإسعاف، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز»، وكذا التنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل انتقال، فضلًا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والتي تخص تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان، ومراجعة أعمدة الإنارة وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتة إلى أنه سيجري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة العليا

وأوضحت محافظ دمياط أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تتابع العملية الانتخابية، والتي ستجرى في ٢٢٣ مقرًا انتخابيًا بـ٢٥١ لجنة فرعية بنطاق المحافظة.