شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021.

وأشار «غرباوي» إلى بدء التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم اعتبارا من أول سبتمبر ولمدة 3 أسابيع، وتبدأ بكلية الطب خلال شهري إبريل وأكتوبر، وبكلية الهندسة اعتبارا من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، ويبدأ القيد الأول بكلية الطب البيطري من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) والقيد الثاني من 1 مارس 2021 إلى 31 مارس 2021 (ماجستير- دكتوراه)، وكلية التربية بقنا من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، وكلية الآداب (دبلوم – تمهيدي ماجستير – دكتوراه) من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، وتمهيدي دكتوراه من 1 مارس 2021 إلى 31 مارس 2021.

من جهته، أضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) يبدأ اعتبارا من 15 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التربية النوعية اعتبارا من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر ولفصل الربيع من 15 ديسمبر2020 إلى 14 يناير 2021.

ويبدأ القيد الأول بكلية الزراعة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس والقيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر.

والقيد لفصل الخريف بكلية التجارة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر (دبلوم – ماجستير – دكتوراه – ماجستير مهني) ولفصل الربيع من 1 فبراير 2021 إلى 20 فبراير 2021.

ويتم التقديم لـ(الدبلوم – تمهيدي ماجستير) بكلية الآثار من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، والتقديم للماجستير والدكتوراه طوال العام، وبكلية التربية بالغردقة يبدأ التقديم للدراسات العليا من 20 سبتمبر إلى 31 أكتوبر، ويتم التقديم بكلية الحقوق الفترة الأولى من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، والفترة الثانية من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

Advertisements