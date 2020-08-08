شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شارع الثورة لتيسير الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط تمهيدًا لرصفه، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة في الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد.

جاء ذلك بحضور أسامة أحمد محمد، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، ومحمد جمال، نائب مدير المشروع.

وتابع المحافظ معدلات الإنجاز التي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، حيث يتم كشط الأسفلت القديم بدءًا من ميدان الحرب والسلام بامتداد شارع الثورة وكورنيش النيل تهميدًا لرصف الشارع، ووجه بتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة طبقًا للاشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية.

وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع الرصف يعد من أهم أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتم وضع خطة للرصف يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازي في عدد من المراكز والقرى طبقًا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية بالتنسيق بين وحدة الرصف التابعة للمحافظة والوحدات المحلية، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط