- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شارع الثورة لتيسير الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، أعمال كشط وتسوية شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط تمهيدًا لرصفه، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة في الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد.
جاء ذلك بحضور أسامة أحمد محمد، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، ومحمد جمال، نائب مدير المشروع.
وتابع المحافظ معدلات الإنجاز التي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، حيث يتم كشط الأسفلت القديم بدءًا من ميدان الحرب والسلام بامتداد شارع الثورة وكورنيش النيل تهميدًا لرصف الشارع، ووجه بتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة طبقًا للاشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية.
وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع الرصف يعد من أهم أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتم وضع خطة للرصف يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازي في عدد من المراكز والقرى طبقًا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية بالتنسيق بين وحدة الرصف التابعة للمحافظة والوحدات المحلية، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,147
-
تعافي
50,553
-
وفيات
4,971
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شارع الثورة لتيسير الحركة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.