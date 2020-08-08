شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 80 مخبزًا مخالفًا في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق المخابز والمحال التجارية، والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجاري، والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وترأس عاطف عراقي رئيس قطاع تموين جنوب الشرقية رافقه أحمد فتوح، وممدوح عبدالله، ومجدى العوضي، حملة تفتيشية ورقابية على المخابز، أسفرت جهودها عن ضبط 80 مخبزًا مخالفًا، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن وأدواته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها أكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام المواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.