السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد منظومة النظافة والتجميل وتنظيف الشوارع والميادين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، السبت، جهاز مرفق النظافة والتجميل والحملات الميكانيكية بحى شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة أعمال الصيانة التي تتم بصفة مستمرة للحفاظ على المعدات والاستغلال الامثل لها.

يأتي هذا لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال وضع خطة منظمة للتشغيل للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل والقضاء على تجمعات القمامة وتنظيف الشوارع والميادين من خلال ورديات تعمل على مدار 24 ساعة.

وقد أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توجيهاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة الدورية للحملات الميكانيكية بالمراكز والاحياء للوقوف على أعمال الصيانة وتفعيل منظومة النظافة في إطار خطة المحافظة لمتاعبة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الحملات الميكانيكية والاستغلال الجيد للإمكانات المتاحة للنهوض بمنظومة النظافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ أسيوط إن الأشهر الماضية شهدت تدشين عدد كبير من المعدات وسيارات النظافة وحاويات القمامة، وتم توزيعها على المراكز والأحياء من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين، موجهًا المسؤولين عن الحملات الميكانيكية مراعاة الصيانة الدورية للمعدات لكي لا تتهالك ومراقبة عملية التشغيل حتى تتمكن من تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل فضلا عن المتابعة المستمرة لخطوط السير وعمليات الإصلاح والصيانة للمركبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية، موضحًا أن خدمة المواطن بكافة القطاعات الخدمية بأفضل الطرق الممكنة من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية لذا يجب أن تكون كافة المعدات جاهزة للعمل حيال حدوث أي طارئ.

السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد حملات شرق وغرب وجهاز التجميل

السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد حملات شرق وغرب وجهاز التجميل

السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد حملات شرق وغرب وجهاز التجميل

السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد حملات شرق وغرب وجهاز التجميل

السكرتير المساعد لأسيوط يتفقد حملات شرق وغرب وجهاز التجميل