شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط السياحة.. حفل زفاف على الطريقة الفرعونية بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، حفل زفاف على الطريقة الفرعونية، ابتداء من الملابس والمعدات، للمساهمة في تنشيط السياحة، والترويج لها بطريقة جديدة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث السياح على طريقة الزواج لأحفاد المصري القديم، وإلقاء الضوء على الجانب الاجتماعي للمصريين وعن سعادتهم ورسالة طمأنة بان مصر بلد الأمن والأمان.

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

واستغل العريس حسن المطعني، وزوجته عودة الحياة والتعايش مع فيروس كورونا، وقاما بعمل فكرة يلفتا بها الأنظار، لجذب السباح ومعرفة الامور الاجتماعية للمصريين المرتبطة بأجدادهم القدماء، موضحًا أن الهدف من إقامة الزواج بالطريقة الفرعونية هو تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، بجانب تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالعديد من الصداقات في مختلف الدول الاجنبية.

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

وأكد العروسان، أن كثيرا من المصريين ينظمون حفلات زفاف مختلفة سواء على الطريقة النوبية أو الصعيدية، والصوفية باستخدام حملة البخور والمشاعل، وكذلك الزفة على الطريقة الغربية، مؤكدين انهم قررا ان يكون احتفالهما بالزفاف مختلفا وله طابع وسحر خاص.

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

حفل زفاف علي الطريقة الفرعونية في الأقصر

يذكر أن المرأة في مصر القديمة كان لها شأن عظيم، وكان الزواج من أكثر الأشياء التي حرص المصري القديم عليها انطلاقا من التعاليم الدينية التي تحث على الزواج، والتي ظهرت طقوس الزواج في العديد من الرسومات الفرعونية على جدران المعابد وعدد من المقابر التي تشرح خطوات الزواج والطقوس التي كان يقوم لها المصري القديم ويحرص عليها.