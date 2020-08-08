شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المراكز والمقرات الانتخابية للتصويت في انتخابات «الشيوخ» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس اللجنة، استعداداتها لإجراء عملية التصويت خلال يومي 11، 12 الجاري بتجهيز 557 مركز انتخابي و757 لجنة لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وخصصت إستاد جامعة المنيا، لرصد عمليات الفرز لجميع المراكز .

وحذرت اللجنة المرشحين من مخالفات قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والالتزام بقرار الصمت الانتخابي وإجراءات التوكيلات بحيث يكون لكل مرشح وكيل واحتياطي بكل لجنة فرعية، وتوكيل لحضور الفرز ورصد الأصوات.

ويخوض الانتخابات 27 مرشحا على 5 مقاعد فردية، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 حماة الوطن، و2 المؤتمر، ومرشح مصر القومي، وسيدة، و12 مستقل، وقائمة واحدة للحصول على نسبة الـ5 %.

ويضم قسم المنيا 29 مركزا انتخابيا و39 لجنة لاستقبال 206052 ناخب وناخبة، ويضم قسم ملوي 17 مركز انتخابيا، و24 لجنة لاستقبال 122035 ناخب وناخبة، والمنيا الجديدة مركز واحد، و2 لجنة لعدد 8472 ناخب وناخبة، وفي مركز المنيا 67 مركزا و93 لجنة لاستقبال 427209 ناخب وناخبة، وفي أبوقرقاص 59 مركزا و81 لجنة، لعدد 376613 ناخب وناخبة، وفي بني مزار 72 مركز انتخابي، و88 لجنة، و405281 ناخب وناخبة، ومركز دير مواس يضم 43 مركز و55 لجنة، لاستقبال 245420 ناخب وناخبة، وسمالوط شرق 27 مركز و41 لجنة، وعدد 195204 ناخب وناخبة، وسمالوط غرب تضم 50 مركز، و70 لجنة، و292323 ناخب وناخبة.

وفي مركز العدوة 25 مركزا و41 لجنة، و171652 ناخب وناخبة، وفي مطاي 42 مركز انتخابي، 48 لجنة، 205327 ناخب وناخبة وفي مغاغة، 61 مركز انتخابي، و77 لجنة، و362854 ناخب وناخبة، وفي مركز ملوي 84 مركز انتخابي، و98 لجنة، و450133 ناخب وناخبة.

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