شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة غدًا.. والرطوبة في القاهرة 82 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم السبت بمعدل درجتين، ويسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلًا معتدل على كل الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (82 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (41 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

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القاهرة «36– 26»، الإسكندرية «31 – 26»، قنا «44- 26»، الأقصر «44– 27»، أسوان «44 – 28».