شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية في 4 كليات بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المعامل الالكترونية الـ7، المخصصة من قبل جامعة الإسكندرية لاستقبال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية) والشهادات الفنية، من المتقدمين للتسجيل لاختبارات القدرات للكليات التى يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، اليوم السبت.

وتم استقبال الطلاب بـ4 كليات هى كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، وتستمر الاختبارات حتى ٢٠ أغسطس، وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات التى تجرى بها اختبارات القدرات بتوفير الإمكانيات اللازمة للطلاب المتقدمين واتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت، حيث تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت وزارة التعليم العالى الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2020.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الالكترونى من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.egوالتى تتم الكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.